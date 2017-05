Feest bij De Westerkim: vijftigjarig bestaan

Bewoners ontbijten samen. De Westerkim bestaat vandaag vijftig jaar (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) Er wordt ontbijt voor de bewoners gemaakt (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) De ouderenzorgorganisatie bestaat vijftig jaar (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

HOOGEVEEN - Ouderenzorgorganisatie De Westerkim uit Hoogeveen bestaat vandaag vijftig jaar. Om dat te vieren kregen de bewoners een ontbijtje voorgeschoteld.

De Westerkim is een woonzorgcentrum waar voornamelijk mensen wonen met een vorm van dementie. Daarnaast heeft het centrum ook aanleunwoningen voor mensen met een lichamelijk beperking.



Net als thuis

Directeur-bestuurder Febo Emmelkamp legt uit: ''We willen een thuis zijn voor bewoners. Bewoners die dertig, veertig jaar in hun eigen huis hebben gewoond en noodzakelijkerwijs naar een zorginstellingen moeten. We willen dat ze zich hier thuis voelen.''



Beroemdheden

Beroemde Drenten woonden afgelopen jaren ook in het centrum. Febo Emmelkamp: ''Hendrikje van Andel was een van hen. Ze is gestorven toen ze 115 jaar was. Ze was een tijdje de oudste bewoner ter wereld. Tot er in China iemand op een berg bleek te wonen die nog ouder was," zegt Emmelkamp.



Jubileumboek

Ter ere van het vijftig jaar jubileum wordt er vandaag ook een boek uitgereikt. Twee jaar geleden zijn ze begonnen met het schrijven van het boek over vijftig jaar Westerkim.