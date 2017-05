Bart Luppes uit Hoogeveen mogelijk beste twitteraar van Nederland

HOOGEVEEN - Hij is geboren en getogen in Hoogeveen en binnenkort kan zijn geboortestad misschien heel trots op hem zijn. Bart Luppes (24) is namelijk genomineerd voor de titel beste twitteraar van het jaar.

De titel is onderdeel van De Beste Social Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt.Je hoeft tegenwoordig niemand meer uit te leggen wat Twitter is. En dat het medium nog absoluut niet dood is, bewijst de jonge Luppes. Hij vermaakt zijn volgers dagelijks met vernuftige gifjes en scherpe teksten. Hij was tijdens zijn studie journalistiek één van de eersten die het medium ontdekte en sindsdien is hij verslingerd aan de korte berichtjes van maximaal 140 tekens.Luppes, op Twitter bekend als @bartlup , gebruikt vaak gifjes:Je hebt mensen die van hun hobby hun werk maken, dit zou je over Luppes ook kunnen zeggen. Hij werkt doordeweeks bij een reclamebureau in Amsterdam en doet daar naar eigen zeggen precies hetzelfde als wat hij in zijn vrije tijd ook zou doen.De nominatie van Bart levert een trotse moeder op die op Facebook uiteenzet waarom haar zoon moet winnen. "De meesten hebben geen idee wat hij allemaal uitspookt op Twitter. Geloof me, dat is veel en vooral heel hilarisch", aldus moeder Hetty Luppes.Ondertussen roept Luppes via Facebook en Twitter - hoe kan het ook anders - op om op hem te stemmen . Liefhebbers van de twitteraar kunnen dit doen tot 22 mei. 8 juni is de grote finale tijdens de uitreiking van De Beste Social Award.