Lenie van der Werf stopt bij Biblionet Drenthe

ASSEN - Lenie van der Werf vertrekt 15 juli als directeur van Biblionet Drenthe. Van der Werf heeft vijftien jaar bij Biblionet gewerkt, daarvan was ze zes jaar directeur.

In die periode zijn meerdere bibliotheken in de provincie gesloten vanwege bezuinigingen en een daling van het aantal leden. Onder leiding van Van der Werf zijn de bibliotheken die verbonden zijn aan Biblionet steeds digitaler geworden.Van der Werf stopt, omdat ze een nieuwe baan heeft gevonden. "Nu de nieuwe strategie haar vruchten afwerpt en een belangrijke organisatieontwikkeling is doorgevoerd, is het een natuurlijk moment voor mij om een volgende stap in mijn loopbaan te maken", zegt Van der Werf. "Ik heb een nieuwe functie als directeur-bestuurder aanvaard in het noorden van het land."