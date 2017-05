CDA wil maatregelen bij druk OV-knooppunt Borger

Fietsen bij de halte van de Q-liners in Borger. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

BORGER - Het OV-knooppunt Borger wordt zo intensief gebruikt dat er volgens het CDA in Borger-Odoorn maatregelen genomen moeten worden. "Door het succes wordt het nu chaotisch, er moet iets gebeuren", vindt CDA-raadslid Ankie Huijing.

Volgens Huijing zijn de problemen groter geworden sinds er dit jaar een wijziging is geweest in de dienstregeling. Speciale bussen voor scholieren zijn geschrapt, maar er zijn juist extra Q-liners bij gekomen. "Op zich een prima ontwikkeling, maar het probleem is dat de Q-liners van Groningen naar Emmen stoppen bij een halte aan de N34, aan de westkant. Voorheen kwamen de bussen bij de halte aan de andere kant."



Gevaarlijke situaties

Het CDA-raadslid ziet daardoor de overlast toenemen. "Vooral het stallen van fietsen is een probleem, zeker in de winter. Ook zien we veelvuldig auto's stoppen op de rotonde of parkeren in de berm om passagiers voor de bus in- of uit te laten stappen. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties."



Huijing ziet twee mogelijke oplossingen. "Of we laten de Q-liners voortaan een rondje maken, zodat de halte aan de kant van Borger wordt aangedaan. Of er moet bij de huidige halte extra fietsenstalling komen en een zogeheten kiss and ride strook." Het OV-Bureau Groningen Drenthe wil niet op de kwestie reageren.



Op 20 juni is er een overleg tussen provincie, OV-Bureau en de gemeente over het OV-knooppunt in Borger.

Door: Steven Stegen Correctie melden