Slachtoffer dodelijk ongeluk is vrouw (38) uit Nieuw-Dordrecht

ERICA - De automobilist die vanochtend om het leven kwam bij een eenzijdig ongeval tussen Nieuw-Amsterdam en Erica is een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Dordrecht.

De politie trof de auto vanochtend in een sloot van een weiland bij de A37 aan. De bestuurster was op dat moment al overleden.De politie deed onderzoek. Hieruit bleek dat de vrouw in de richting van Hoogeveen reed en van de weg is geraakt. Hoe dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht.De auto was vanaf de weg niet zichtbaar. Daarom onderzoekt de politie ook of het ongeluk eerder is gebeurd.