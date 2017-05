Stelling: Dick Advocaat is de redder van het Nederlands elftal

ASSEN - Hij is terug op het oranje nest. Dick Advocaat is in elk geval tot en met november de bondscoach van het Nederlands elftal.

Drie keer eerder was Advocaat in dienst van de KNVB, de laatste keer was nog geen jaar geleden. Toen verliet hij Oranje om aan de slag te gaan in Turkije. Maar geen oud zeer hierover bij de KNVB, hij wordt nu gezien als de man die Nederland naar het WK in Rusland kan helpen.Wat vindt u? Is Dick Advocaat de juiste man op de juiste plek? Of is het WK toch al verkeken voor Oranje?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u denkt dat FC Emmen naar de Eredivisie gaat. Een meerderheid van ruim 68 procent denkt van niet. Van de 2092 mensen die gestemd hebben, denken 651 dat Emmen het wel gaat halen.