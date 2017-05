UMCG wil transplantatiepatiënten gezonder laten leven

Revalidatiecentrum Beatrixoord (foto: UMCG)

GRONINGEN - Het UMCG in Groningen gaat een proef doen met een leefstijlprogramma voor transplantatiepatiënten. Het programma moet patiënten met een donororgaan helpen om gezond te gaan leven.

Vijftig mensen die in het UMCG een nieuwe long, lever of nier kregen, gaan meedoen aan het programma. Een week lang worden ze opgenomen in revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren, waar ze leren hoe ze toekomstige gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.



Gezondheidsproblemen

Doordat veel patiënten in de periode voor de transplantatie vanwege hun orgaanfalen weinig bewogen hebben, ligt overgewicht al snel op de loer. Ook kunnen de medicijnen die ervoor moeten zorgen dat het lichaam een nieuw orgaan niet afstoot voor gezondheidsproblemen zorgen.



Grote behoefte

De behoefte aan begeleiding na een transplantatie is bij de patiënten groot, vindt onderzoeker en fysiotherapeut van het UMCG Edwin van Adrichem. "Patiënten blijven na transplantatie vaak hangen in hun oude beweegpatroon en komen regelmatig aan in gewicht. Ook op het gebied van voeding leven veel vragen en daarnaast speelt soms ook de angst om het donororgaan te verliezen", vertelt Adrichem.



Gezonder ouder

Tijdens de proef staan gezonde voeding, voldoende beweging en psychologische begeleiding centraal. Uiteindelijk moet het programma ervoor zorgen dat mensen met een donororgaan gezonder en ouder worden.