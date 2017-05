'Bel bij een beroerte altijd 112'

ASSEN - Het is de Europese Dag van de Beroerte. Ook Drentse ziekenhuizen vragen aandacht voor het herkennen van een hersenbloeding of herseninfarct.

Zoals het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het Isala in Meppel, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. In de ziekenhuizen wordt informatie gegeven over de symptomen en wat te doen als je zelf of iemand in je omgeving een beroerte krijgt. Ook kunnen bezoekers zich laten testen op de risicofactoren.Peter Steenbekkers is coördinator van de Nederlandse organisatie van de Europese dag van de Beroerte. Hij raadt aan de belangrijkste symptomen goed te onthouden. "Bel altijd direct 112 wanneer je deze symptomen signaleert", waarschuwt Steenbekkers.Er zijn drie belangrijke symptomen van een beroerte: verlamming van ledematen aan één kant van het lichaam, verwarde spraak alsof iemand dronken is en een hangende mondhoek. "Ook als ze slechts in een lichte vorm optreden is het belangrijk er niet te gemakkelijk over te denken, maar toch het alarmnummer te bellen", zegt Steenbekkers.Een beroerte is een hersenbloeding of een herseninfarct. Er ontstaat er een scheur of een verstopping in een bloedvat in de hersenen waardoor de zuurstoftoevoer stopt. De Europese dag van de Beroerte is een initiatief van STROKE, een non-profitorganisatie en is door het Europees Parlement in het leven geroepen.Een volledige lijst van de deelnemende locaties vindt u hier