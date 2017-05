Bevers stomen op naar Groningse dijken

ZUIDLAREN - De bevers die vanaf 2008 bij het Zuidlaardermeer zijn uitgezet zijn bezig aan een opmars. En dat zorgt voor een negatief bijeffect: ze vormen nu een gevaar voor de Groningse dijken.

Er zijn ongeveer dertig bevers vrijgelaten en die voelen zich kennelijk erg thuis: hun aantal groeide in acht jaar tijd tot een groep van naar schatting 150 tot 180 dieren. De vermenigvuldigingsdrang is groter dan vooraf werd ingeschat, meldt RTV Noord Aan de ene kant is dat een signaal dat het gelukt is om de natuurlijke waarden te herstellen in een aantal gebieden. Aan de andere kant vormt het oprukkende leger van 's lands grootste knaagdieren een groot probleem.Toen de bevers werden uitgezet dachten waterschappen en provincie dat de dieren in en bij het Zuidlaardermeer zouden blijven. Maar de bevers zijn reislustiger dan verwacht. Er zijn al sporen gevonden bij het Winschoterdiep, en vanaf daar hebben de knagers vrije doorgang naar het noorden van Groningen.En dat is het grote probleem. "Bevers kunnen per nacht wel acht tot tien meter graven", zegt Marc Rothengatter van waterschap Hunze en Aa's. "En die graafcapaciteit kan in dijken en kades tot gevaarlijke situaties leiden, zeker in het noorden van Groningen. Het verschil in hoogte tussen het maaiveld en het waterpeil is daar op sommige plekken één á twee meter."Als bevers ongestoord hun gang kunnen gaan , kunnen dus grote gebieden onder water komen te staan. Omdat de waterschappen en de provincie dat willen voorkomen wordt er nu gewerkt aan een zogeheten beverprotocol.