Overcingellaan Assen weer open voor verkeer

Het nieuwe fietspad aan de Overcingellaan (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Automobilisten en fietsers in Assen kunnen weer gemakkelijker bij het station komen. Het nieuwe Rolderdek aan de Overcinggellaan is sinds gisteren weer open voor verkeer.

Verkeer dat uit het noorden van de stad naar het station of vice versa wil, hoeft nu niet meer door het centrum. Ook vanuit de Roldertunnel en de richting Rolderstraat kunnen fietsers en auto's weer snel op de Overcingellaan komen.



Omleiding

De kortste route naar Assen-Zuid is nog wel afgesloten voor auto's. Die moeten nog tot april 2018 omrijden via de Stationsweg.