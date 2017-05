Autistische leerlingen Emmen dreigen buiten de boot te vallen

EMMEN - Hoogopgeleide kinderen met autisme kunnen veel meer dan ze denken. Toch dreigen ze vaak buiten de boot te vallen op het reguliere middelbare onderwijs. Het Leerparadijs in Emmen vraagt daarom extra geld van de gemeente om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

"De politiek houdt op dit moment, onbedoeld denk ik, initiatieven voor deze kinderen een beetje tegen", vertelt Rob Slagter van het Leerparadijs. Dat is een organisatie, gesteund door ondernemers uit de regio, die zich bezighoudt met onderwijs voor kinderen met autisme.Dat tegenhouden van de gemeente heeft volgens Slagter alles te maken met wetgeving."Daardoor kunnen reguliere geldstromen niet naar particuliere initiatieven, zoals die van ons", legt hij uit. Op dit moment is het zo dat middelbare scholen extra geld ontvangen voor deze leerlingen, maar dat wordt volgens Koster lang niet altijd goed besteed. "Deze kinderen kunnen veel, maar dat komt er niet uit in het regulier systeem. Daar kunnen scholen niet veel aan doen, want het is moeilijk om een heel systeem om te gooien voor een paar kinderen."Kinderen met autisme vallen daardoor buiten de boot in het regulier onderwijs. "Als je naar harde cijfers kijkt is het landelijk een groot probleem en Emmen hoort bij de slechtste drie gemeenten", zegt Slagter. Hij noemt dat verbazingwekkend, aangezien de gemeente vooroploopt met initiatieven zoals het Entreprenasium en de iPad-scholen.Volgens Slagter moet dat geld juist gebruikt worden voor ondernemend leren. "Deze kinderen hebben veel regie nodig, maar wel eigen regie", legt hij uit. En dat is volgens hem precies wat ondernemend leren biedt. De kinderen leren dingen vanuit hun eigen passie.Voorbeeld: een leerling wil een zaak opzetten, wat komt daar dan bij kijken? Gaandeweg het opzetten van een onderneming leert het kind dan onder andere meer over economie, taal en ondernemerschap. "Je geeft kinderen zelf regie, dat is volgens experts de methode om voor autistische kinderen goed onderwijs te verzorgen. Dan wordt een leerling misschien de nieuwe Albert Einstein of Steve Jobs."Maar doen de huidige middelbare scholen in Emmen het dan niet goed met autistische kinderen? "Nou, ze willen het wel goed doen. Maar ze hebben de opdracht de kinderen terug te brengen in het reguliere systeem", legt Slagter uit. Juist dat systeem van roosters, elke vijftig minuten een ander vak en weinig initiatief vanuit de leerlingen zelf werkt niet zegt hij.Het Leerparadijs zoekt wel de samenwerking met de middelbare scholen in de omgeving. Slagter: "Maar aansluiten bij het systeem van ondernemend leren is lastig voor hen. Dus wij zeggen: als je weet dat het huidige systeem de leerlingen amputeert van hun talenten, dat is niet wijs om te doen. Dus laten we met z'n allen kijken wat het beste is voor het kind."Vanavond spreekt Slagter in tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Hij hoopt uiteindelijk dat het geld dat nu naar het reguliere onderwijs gaat bij hen terecht komt. "We hopen dat de gemeente in ieder geval bijdraagt op waar deze kinderen recht op hebben. Anders blijft dit geld maar gewoon liggen."