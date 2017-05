Stevige kritiek op OM in zaak dodelijke overval Gees

ASSEN/GEES – “Dit valt gewoon onder het kopje: dit schiet niet op. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk en ik vind dat het voor geen meter loopt.” Advocaat Michiel Balemans uitte vandaag stevige kritiek op het onderzoek van het OM naar de dodelijke woningoverval in Gees.

Bij die overval kwam op 30 juni vorig jaar de 69-jarige ondernemer Koert Elders om het leven. Zijn partner werd gedwongen de huuropbrengst van de bungalows die ze verhuurden uit een kluis te halen. Zij werd bedreigd met een vuurwapen. Drie daders gingen er met geld en sieraden van de vrouw vandoor.Op basis van dna-sporen werden in oktober, november en december vorig jaar drie mannen, een Amsterdammer (28) en twee Belgen (21 en 26) opgepakt. Ook werden vorig jaar een derde Belg (24) en in april dit jaar een man (36) uit Den Haag opgepakt. Wat hun rol is geweest, is onduidelijk.Volgens officier van justitie Rianne Wildeman verloopt het onderzoek voortvarend. Dat is Balemans, die de Amsterdammer bijstaat, niet met haar eens. Toen hij dossierstukken, waar hij al maanden om had gevraagd, kreeg van het OM ontdekte hij dat er een fout in zat. “Het gaat om belangrijke informatie die klakkeloos in het dossier is gezet en niet klopte. Daar ben ik erg van geschrokken.”Ook advocate Wieteke Drummen leverde kritiek. Zij verzocht het OM onlangs vragen te stellen aan het Nederlands Forensisch Instituut over het dna-materiaal dat van haar 26-jarige cliënt is gevonden. Het OM heeft dat geweigerd. De rechtbank dwingt het OM nu alsnog extra onderzoek te doen.Ook wil de rechtbank dat complete onderzoeksdossier op 5 juni helemaal klaar is. Op 19 juli is een regiezitting. Dan kunnen de advocaten opnieuw onderzoekswensen indienen. De Amsterdammer moet ook nog geestelijk worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.Vandaag was de derde pro-formazitting in de zaak. Opnieuw waren veel nabestaanden aanwezig. De publieke tribune zat vol met onder meer de kinderen en broers van Elders. Ook zijn weduwe zat in de zaal.De rechtbank bepaalde dat de verdachten tot de zitting in juli vast blijven zitten. De mannen hebben tot nu toe allemaal geweigerd een verklaring af te leggen.