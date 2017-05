Frank Olijve: Peters en Siekman zijn basisplaats kwijt

VOETBAL - De ene wedstrijd is de andere niet. Dat bleek gisteravond maar weer eens toen FC Emmen een geweldige pot voetbal op de mat legde tegen RKC in de eerste wedstrijd van de play-offs. En dat drie dagen na de onthutsende 3-0 thuisnederlaag tegen Jong FC Utrecht.

Galavoorstelling FC Emmen in Waalwijk

Ook FC Emmen-aanvoerder Frank Olijve moest er wel even om lachen toen hij erover nadacht. "Het is misschien wel gek ja, maar aan de andere kant had ik vrijdag ook al het idee dat we niet eens zo slecht speelden. We kregen de bal alleen niet tussen de palen. Vanavond was dat compleet anders. We scoorden vanuit alle hoeken en standen en dat zonder onze topscorers Cas Peters en Tim Siekman."Het lijkt er dus op dat de Drentse club op het juiste moment piekt. Olijve: "Er zit gewoon veel vertrouwen in het team. Hier hebben we ook het hele seizoen naartoe geleefd."Natuurlijk zal iedereen zich nu afvragen of de 5-1 zege werd behaalde vanwege de kracht van FC Emmen of dankzij de zwakheid van RKC. De ploeg leek in ieder geval niet te beseffen dat er iets op het spel stond. Het oogde in ieder geval allesbehalve fris. "Maar dat zijn wij nu wel", aldus Olijve. "Alleen moeten we nu zorgen dat dit niet een eenmalige prestatie was."Vrijdagavond zal FC Emmen volgens de Emmen-captain weer net zo geconcentreerd moeten spelen als gisteravond. Of er dan een rol is weggelegd voor Cas Peters en Tim Siekman is de grote vraag, maar Olijve weet het antwoord wel. "Die zijn hun basisplek kwijtgeraakt nu..."