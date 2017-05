Bestuurders op de bon op Beilervaart

BEILEN - Bij een controle op de Beilervaart tussen Beilen en Hoogersmilde zijn vijf bestuurders op de bon geslingerd.

Sinds enkele weken geldt er op de weg een maximum snelheid van 60 kilometer per uur, eerder was dit 80. De snelheid werd verlaagd om de weg veiliger te maken.Drie bestuurders reden vanmorgen rond de 80 kilometer per uur. En één reed 91 kilometer per uur. De laatste bestuurder maakte het wel heel bont, hij reed 106 kilometer per uur.