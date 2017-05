Aanhoudingen voor serie diefstallen van BMW's

Mannen stalen BMW's (foto: ANP/EPA)

ASSEN - De politie denkt met de aanhouding van zes mannen vandaag een serie diefstallen van BMW's te hebben opgelost. De meeste verdachten werden opgepakt in een loods in Drachten, waar een gedemonteerde BMW stond die afgelopen weekeinde in Friesland was gestolen.

Vanaf mei vorig jaar werden in Drenthe, Friesland en Groningen zo'n dertig BMW's gestolen. Bovendien werd geprobeerd tien auto’s te stelen of er spullen uit te halen. Volgens de politie werden gestolen auto's volledig gedemonteerd en gestript waarna de onderdelen de verkoop in gingen.



De verdachten zijn in de leeftijd van 27 tot 48 jaar en komen uit Leeuwarden, Heerenveen, Wolvega en België. Vijf werden vandaag gearresteerd in de garage aan de Helmhout in Drachten, de zesde even later in Heerenveen, liet de politie dinsdag weten. Allen zitten vast op verdenking van diefstal en heling.