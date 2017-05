Paul de Munnik komt ook naar FestiValderAa

SCHIPBORG - Het FestiValderAa heeft weer nieuwe namen voor het festival bekendgemaakt.

Op zondag 9 juli staat Paul de Munnik op het hoofdpodium.Eerder dit jaar sloegen De Munnik en zijn muzikale partner Thomas Acda elk hun eigen weg in. Op het festival zingt De Munnik nieuwe liedjes van zijn soloalbum 'Nieuw'.Andere namen in het programma zijn soul- en funkbank The Tibbs en de van oorsprong Namibische Shishani and the Namibian Tales. Behalve muziek is er ook theater op het festival te zien. Nieuwe namen zijn de theatergezelschappen Young Gangsters en Jonge Sla.Eerder was al bekend gemaakt dat Stephanie Struijk en Sue the Night zullen optreden op het hoofdpodium.De optredens en voorstellingen worden gehouden op verschillende locaties in het Stroomdallandschap van de Drentsche Aa.Het festival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli.