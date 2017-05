Zeearend geboren bij Zuidlaardermeer

KROPSWOLDE - Het ei dat in een nest van de zeearenden bij het Zuidlaardermeergebied lag, is uitgekomen. Sinds eind maart zat een vrouwtje steeds op het nest.

Nu is de zeearend uit het ei gekropen. Dat meldt RTV Noord Het Groninger Landschap wil het beestje vrijdag officieel inschrijven. Het Groninger Landschap noemt het uniek dat er een zeearend geboren is in het gebied.Het nestje is niet toegankelijk voor publiek en wordt in de gaten gehouden met camera's.