Assen en VolkerWessels staan voor 5 miljoen garant voor komst nieuwe ijsbaan

ASSEN - De gemeente Assen wil voor 2,5 miljoen extra garant staan voor de komst van een nieuwe kunstijsbaan bij het TT Circuit. Bouwer VolkerWessels staat voor de andere 2,5 miljoen garant.

Hiermee geeft het college van B en W aan dat Assen sowieso het ijscomplex wil bouwen. Het plan moet ook doorgaan als de provincie vijf miljoen euro subsidie, dat klaar ligt voor de bouw van een ijscomplex in Drenthe, aan het concurrerende plan in Hoogeveen toekent. Voor dit bedrag staan de gemeente Assen en bouwer VolkerWessels gezamenlijk garant.Het plan moet eerst nog door de gemeenteraad. Die gaat hier op 18 mei over praten.Assen had in eerste instantie al 2,5 miljoen euro toegezegd. "We blijven erbij dat we 2,5 miljoen willen stoppen in het plan", zegt wethouder Albert Smit. "Wij hechten zoveel waarde aan het plan dat, als het sneuvelt in een politieke discussie in de Staten, we toch een financiering achter de hand willen hebben. En dat is die garantie van 2,5 miljoen. De andere helft komt van VolkerWessels."Het college van B en W vindt het ijsbaanplan met het bijbehorende Terra Experience belangrijk voor de toeristische ontwikkeling rond het TT Circuit. Zonder dit plan wordt het lastig om het gebied van de grond te krijgen, denkt Smit. Volgens de wethouder is de extra garantstelling een handreiking aan de provincie, die eerder het plan afkeurde.VolkerWessels wil proberen het project te optimaliseren. Volgens de bouwer betekent dit niet per se een bezuiniging. Daarnaast wil het bedrijf bij andere financiers een extra bijdrage loskrijgen voor de komst van de ijsbaan.Het ijscomplex in Assen, met een sneeuwattractiepark moet een miljoen bezoekers per jaar gaan trekken. Volgens projectontwikkelaar VolkerWessels zijn de intentieovereenkomsten met exploitanten voor de ijshal inmiddels ondertekend.In Drenthe wordt al jaren gepraat over een nieuwe kunstijsbaan. De enige kunstijsbaan in Drenthe, die van de Bonte Wever in Assen, sloot begin vorig jaar de deuren. IJsverenigingen wijken sinds die tijd uit naar Groningen en Heerenveen.Assen is niet de enige gemeente in Drenthe met een plan voor een ijsbaan. In Hoogeveen zijn ook vergevorderde plannen voor een schaatsbaan. De provincie Drenthe heeft vijf miljoen euro subsidiegeld klaar liggen voor een ijsbaan in de provincie. Hoogeveen diende eerder dit jaar al een plan in voor een ijsbaan in die gemeente.Het plan van Hoogeveen kost 19 miljoen euro en is gericht op schaatssporten. Er is geen ruimte voor tribunes en op het middenterrein komt een ijshockeybaan. Het plan van Assen kost 50 miljoen, maar is veel uitgebreider. Naast een wedstrijdbaan en een ijshockeyhal wordt er ook een skihal, een ijsklimwand en educatief centrum Terra Experience gebouwd. Het project moet zorgen voor reuring in het gebied rond het TT Circuit.De provincie heeft formeel 13 weken om het plan van Hoogeveen op haalbaarheid te toetsen. De verwachting is dat de provinciale politiek zich rond de zomer uitspreekt over dat plan. Op dat moment wordt ook duidelijk of de ijsbaan van Assen wordt meegenomen in de besluitvorming en dus kans maakt op de miljoenen van de provincie.Hoogeveen en Assen dienden beide al eerder een plan in voor een ijsbaan. De twee plannen werden eind maart door de provincie afgekeurd. Een nieuwe procedure, die werd ingezet door gedeputeerde Henk Jumelet, zorgde voor woede en verwarring. Hoogeveen belegde op de dag van afwijzing een extra raadsvergadering om hun plan wel aan de voorwaarden van de provincie te laten voldoen. Assen reageerde woedend op de gang van zaken.Volgens de burgemeesters van Hoogeveen en Assen heeft de gedeputeerde gezegd, dat de gemeente die als eerste met een voldragen plan op de proppen zou komen de subsidie krijgt. In een vergadering van Provinciale Staten ontkende gedeputeerde Jumelet dat, tot verbazing van de burgemeesters.