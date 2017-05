Ron Jans ziet af van functie bij de KNVB

VOETBAL - Voetbaltrainer Ron Jans uit Tynaarlo ziet definitief af van een functie bij voetbalbond KNVB.

Jans heeft dit aan technisch directeur Hans van Breukelen laten weten, meldt het AD . Het besluit van Jans heeft te maken met het vertrek van Leon Vlemmings bij de KNVB.Ron Jans zou in het nieuwe seizoen de cursus Coach Betaald Voetbal gaan vormgeven. Vlemmings is de drijvende kracht achter de opleiding, maar kiest voor een functie als trainer bij Go Ahead Eagles in Deventer.Jans wil volgens het AD niet zelf de kar gaan trekken en trekt zijn conclusies na het vertrek van Vlemmings.