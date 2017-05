OM eist werkstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeluk

STAPHORST - Voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in Staphorst eiste het Openbaar Ministerie vandaag 240 uur werkstraf tegen een 20-jarige man uit Staphorst. Daarnaast eiste het OM een jaar rijontzegging.

Begin vorig jaar veroorzaakte de man een ongeluk met dodelijke afloop in zijn woonplaats. Bij het ongeluk overleed een 10-jarige jongen aan zijn verwondingen. De Stentor meldt dat volgens de nabestaanden het niet tot een rechtszaak had hoeven komen.Volgens de krant verweet de officier van justitie dat de Staphorster onvoorzichtig en onachtzaam reed op de Gemeenteweg, terwijl hij de fietsende 10-jarige jongen en zijn vriendje naderde. De verdachte was op weg naar huis om te lunchen en raakte bij het ongeluk het achterwiel van de jongen.Over twee weken doet de rechter uitspraak.