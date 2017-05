OV-jaarabonnement goedkoper voor Drentse scholieren

Een ov-jaarabonnement wordt goedkoper voor studenten (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel )

ASSEN/GRONINGEN - Scholieren uit Drenthe en Groningen kunnen vanaf 1 juni goedkoper reizen met de trein en bus. De provincie Groningen verlaagt de kosten voor een jaarabonnement voor scholieren met vijf procent.

Omdat de provincies Groningen en Drenthe het openbaar vervoer samen regelen, geldt de korting ook voor Drentse scholieren. Een jaarabonnement kost ouders soms jaarlijks meer dan duizend euro per kind. De provincie komt die ouders nu dus deels tegemoet.



Vrije schoolkeuze

De ChristenUnie, die zich heeft ingezet voor de korting, is blij met het resultaat. De korting moet een bijdrage leveren aan de vrije schoolkeuze van leerlingen. "Veel scholieren reizen met het openbaar vervoer naar school omdat er geen school in de buurt is. Het is belangrijk dat elke jongere naar de school kan die het beste bij hen past", zegt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.