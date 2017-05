Volgende fase Nije Daip: nog eens 52 woningen Nieuw-Buinen energieneutraal

NIEUW-BUINEN - Woningcorporatie Lefier laat nog eens 52 bestaande woningen in Nieuw-Buinen energieneutraal maken. Bij 30 woningen is dat al eerder gebeurd.

"We zijn blij dat de kogel door de kerk is", zegt Anne Kwant van huurdersvereniging 't Huurdertje.De nieuwe fase liet langer op zich wachten dan was gepland. "Binnen de klankbordgroep is daar stevig over gesproken. Even dreigde de klankbordgroep zelfs op te stappen. Maar Lefier heeft besloten om door te gaan met het project 'Stroomversnelling' en daar zijn we erg blij mee", aldus Kwant.Bij het project Stroomversnelling worden oudere huizen van een nieuwe schil voorzien die extra isolatie biedt. Ook komen er zonnepanelen op het dak. Daarmee worden oude huizen energieneutraal. Bij de eerste woningen die werden aangepast waren er de nodige klachten. Maar die zijn volgens Lefier vrijwel allemaal opgelost.Het is de bedoeling om na de bouwvak te beginnen met een nieuwe reeks van 52 bestaande woningen die energieneutraal worden gemaakt. Ook komen er nog 28 nieuwe huizen. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan de aanleg van een nieuwe weg. In een later stadium komt er nog een nieuw stuk kanaal in de wijk van Nieuw-Buinen.