Drenthe sluit zich aan bij krimpprovincies

Drenthe sluit zich aan bij vijf krimpprovincies in Nederland (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe sluit zich als zesde provincie aan bij Nederlandse krimpprovincies Friesland, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland. De provincie doet mee met de aanpak 'Nederland in Balans'. Dat is een plan voor de aanpak van krimpregio's.

Volgens de provincie bereidt Drenthe zich met de gemeenten voor op een sterk economisch Drenthe voor nu en de toekomst. Uit de nieuwste bevolkingscijfers van Primos blijkt dat Oost-Drenthe in de periode 2015-2040 behoort tot de sterkst krimpende regio's van Nederland op het gebied van bevolkingsdaling en huishoudensdaling. Er moet volgens gedeputeerde Henk Jumelet daarom iets gebeuren op het gebied van krimp.



Meer nodig dan anticiperen

“Wij zijn samen met de gemeenten in Oost-Drenthe (Emmen, Coevorden, Aa en Hunze en Borger-Odoorn) en de woningbouwcorporaties tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij 'Nederland in Balans' van belang is voor de regio. In 2011 heeft het Rijk ons aangewezen als anticipeerregio", zegt Jumelet.



"De cijfers tonen aan dat wij meer moeten doen dan anticiperen op krimp. Wij moeten een vuist maken om iets te doen aan de gevolgen van krimp. Dit is van belang voor de toekomst van Drenthe. Daar hebben wij het Rijk en de andere krimpprovincies hard bij nodig. We zetten samen met de andere vijf provincies in op een stevige impuls in het nieuwe regeerakkoord."



'Kansen voor BV Nederland'

Volgens Drenthe vinden de zes provincies elkaar nu met 'Nederland in Balans' in een vernieuwende manier van denken over de sterke trek van platteland naar de grotere steden. "Door de leegloop van het platteland dreigen belangrijke voorzieningen verloren te gaan, terwijl het in de steden steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld starters betaalbare woningen te verschaffen. Tegelijk biedt het ontstaan van ruimte op delen van het Nederlandse platteland ook kansen voor de BV Nederland", aldus de provincie.



Rijksbeleid

De zes provincies vinden dat goed rijksbeleid nodig is om deze kansen te benutten. Ze roepen de onderhandelende partijen in Den Haag op om hier aandacht voor te hebben. De provincies hebben een notitie opgesteld waarin zij pleiten voor rijkssteun aan de krimpregio's.



Grotestedenbeleid

In het plan 'Nederland in Balans' trekken zij een vergelijking met het grotestedenbeleid uit de jaren negentig. De provincies pleiten voor een soortgelijke aanpak voor de krimpregio's. Ze vragen steun op vier terreinen: arbeidsmarkt, bereikbaarheid, aanpak particuliere woningvoorraad en aanpak van het maatschappelijk vastgoed.