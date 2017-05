Veroordeelde overvaller moet getuigen rond woningoverval in Bruntinge

Rechtbank Assen (Foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN/BRUNTINGE - "Ik weet niks van een derde man. Híj heeft de vrouw tijdens de overval vastgehouden.” Dat zei een 27-jarige man uit Grootebroek in de rechtbank in Assen over de overval op Roos Nagtegaal in Bruntige, wijzend op zijn buurman.

Die man, een 30-jarige Hoogkarspeler, blijft ontkennen dat hij kunstenares Roos Nagtegaal in december 2015 thuis heeft overvallen.



De 27-jarige man heeft zijn aandeel in de overval bij de politie bekend; hij stal porselein uit een vitrinekast, terwijl de 30-jarige man de destijds 93-jarige kunstenares vasthield.



2,5 jaar cel

De man uit Grootebroek vertelde dat hij die dag zwaar onder invloed was van drank en drugs en veel niet meer wist, maar wel dat hij samen met de Hoogkarspeler was. Hij werd op 14 februari door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 2,5 jaar cel.



Gelogen?

"Hij liegt gewoon”, reageerde de 30-jarige verdachte. "Ik ben daar niet geweest. Hij houdt iemand anders de hand boven het hoofd.” De officier van justitie veranderde niks aan haar strafeis. De advocaat van de Hoogkarspeler houdt vol dat haar cliënt onschuldig is en vroeg vrijspraak.



Getuige

Op 11 april eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar cel tegen de man uit Hoogkarspel. Daarna vroeg zijn advocaat om het verhoren van de veroordeelde Grootebroeker, omdat ze de indruk had dat hij bij de politie had gelogen. Toen hij nog in voorarrest zat, had ze die kans niet gehad, omdat de man zich toen beriep op zijn verschoningsrecht: hij hoefde niks te verklaren, omdat hij zelf nog verdachte was.



Nu hij veroordeeld is, heeft hij die mogelijkheid niet meer en daarom moest hij gisteren wel antwoord geven op de vragen van de rechtbank, de officier van justitie en de advocaat van de 30-jarige verdachte.



Op 23 mei doet de rechtbank uitspraak.