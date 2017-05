Uniek experiment voor Drenthe: 'De meest vernieuwende buurt van Nederland'

Deze kubus is het hoofdkantoor van de initiatiefnemers (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Een houten kubus op een grasveld van ruim een hectare, meer is het op dit moment nog niet. Maar hoe anders moet dat zijn over tien jaar.

De komende jaren ontstaat achter zwembad Aquarena een experimenteerbuurt. Uniek voor Drenthe.



Experiment

"We willen de meest vernieuwende buurt van Nederland gaan aanjagen", vertelt Diem Do. Zij is één van de initiatiefnemers achter het project. In het kader van 'zolang het legaal is, mag hier alles', kunnen creatievelingen de komende jaren in de nieuwe buurt terecht.



"Het moet wel grensverleggend zijn", vertelt mede-initiatiefnemer Alya Assen. "Dat kan zijn van dingen bouwen, zoals tiny houses, tot sociale experimenten. Misschien worden we wel geheel zelfvoorzienend. Zeg het maar!"



Experimenteerbuurt

De twee dames merkten dat er bij veel Emmenaren de behoefte is om te experimenteren. "Een aantal zijn al enthousiast en hebben zich gemeld. Bijvoorbeeld iemand die bouwstenen maakt van afval van een mestvergister", aldus Assen. Creatievelingen kunnen zich de komende maanden in de kubus van Assen en Do melden met hun experiment.



"Ze moeten zich melden voor 1 juli. Wij gaan dan alle plannen verzamelen en kijken welke experimenten bij elkaar passen in de buurt", legt Assen uit. De bedoeling is dan dat de experimenten elkaar versterken. Als voorbeeld noemt Assen een vrouw die graag in een tiny house wil wonen: "Misschien kan dat huisje gemaakt worden van de stenen van het afval van die mestvergister."



Vergunningen

"De bedoeling is dat Alya en ik alle randvoorwaarden, zoals vergunningen of bureaucreatie, wegnemen, zodat de initiatiefnemers hier letterlijk de ruimte vinden om te experimenteren", vertelt Do. De twee hopen aan het eind van dit jaar al met een plan te komen over de invulling van verschillende experimenten.



Het idee is om de komende tien jaar de experimenteerbuurt te laten ontwikkelen. Maar hoe dat er dan precies uit komt te zien? Ook de twee initiatiefnemers tasten nog in het duister. Ze laten zich verrassen. "Het is leuk om een mix van verschillende bouwstijlen te zien. Maar ook toepassingen van technologie in combinatie met voeding bijvoorbeeld."



De dames zijn er klaar voor, het woord is nu aan het experiment.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden