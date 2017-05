Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek gaswinning

ASSEN/DEN HAAG - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar hoeveel aardgas minimaal moet worden gewonnen om aan de vraag in Nederland te voldoen. Die wensheeft een meerderheid in de Tweede Kamer, op initiatief van CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen, vandaag uitgesproken.

Bij het onderzoek moet wat de Kamer betreft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden betrokken. De regering besloot vorige maand op basis van een advies van het SodM de gaswinning verder terug te schroeven.Een motie van Mulder over de zogenoemde leveringszekerheid haalde het ruim. Daarin staat dat de regering onafhankelijk moet laten toetsen wat er aan gaswinning nodig is om de leveringszekerheid te garanderen. Hoeveel gas er nodig is voor de leveringszekerheid wordt momenteel nog vastgesteld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Gasunie Transport Services, de eigenaar en beheerder van het Nederlandse gasnet.Een Kamermeerderheid schaarde zich ook achter een voorstel om de belangen van de gaswinning bij verschillende ministeries neer te leggen. De indieners van het voorstel willen dat in ieder geval de veiligheid niet langer wordt ondergebracht bij Economische Zaken, dat ook over de inkomsten uit de gaswinning gaat. Initiatiefnemer Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren noemt deze belangen "tegenstrijdig".