Europese subsidie levert 7400 banen op

ASSEN - Zo'n 7400 banen en een investering van een miljard euro. Dat is het resultaat van een miljoenen subsidie uit Europa aan de drie Noordelijke provincies. De resultaten zijn vandaag op de Dag van Europa bekend gemaakt.

Het gaat om zogenaamde EFRO-gelden. Een pot gevuld met 169 miljoen euro dat tussen 2007 en 2013 is uitgegeven. Voorbeelden zijn investeringen in het Drents Archief in Assen en in projecten van het bedrijf Dacom in Emmen. Ook de binnenstad van Emmen profiteerde van de subsidie. Daarnaast werd 218 hectare aan bedrijventerreinen met hulp van Europa opgeknapt.Het Drents Archief kreeg zo'n 2,5 miljoen euro subsidie voor het toegankelijk maken van hun pand voor het publiek. Zo is er een studio gebouwd en is er een digilounge gemaakt waar mensen op zoek kunnen naar archiefstukken. "Het levert ons zo'n 10.000 bezoekers per jaar op. Daar zijn we blij mee", zegt Henk Nijkeuter van het Drents Archief.De Europese subsidie werkt als aanjager voor projecten zegt gedeputeerde Brink. Uit het jaarverslag blijkt dat zo'n 6000 bedrijven zijn geholpen. De komende jaren is er opnieuw 122 miljoen euro beschikbaar voor duurzame projecten. Er is inmiddels dertig miljoen euro uitgegeven. En dus is de pot nog niet leeg en doet gedeputeerde Henk Brink een oproep: "Ik daag het Drentse bedrijfsleven uit om zich te melden met goed ideeën. Dan is er altijd wel geld te vinden om te helpen."