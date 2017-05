Ben Haverkort treedt toe tot directie FC Emmen

Ben Haverkort (midden) proost met Wim Beekman en bestuursvoorzitter Ronald Lubbers

VOETBAL - Oud FC Emmen-speler Ben Haverkort zal met ingang van het nieuwe seizoen toetreden tot de directie van de Drentse club. Dat betekent dat de 55-jarige commercieel manager samen met Wim Beekman de nieuwe directie van FC Emmen zal gaan vormen.

Haverkort is zeer verheugd met zijn terugkeer bij de Drentse club. "Dit is het perfecte moment voor mij om in te stappen. Ik ben 55 jaar en heb zes jaar in de keuken bij een subtopper (FC Groningen, red.) in de eredivisie mogen kijken. FC Emmen heeft zich op het gebied van het zakelijke netwerk en sportieve prestaties enorm ontwikkeld. De hernieuwde jeugdopleiding complementeert de club en zorgt voor binding met verankering in de regio."



Cirkel rond

Natuurlijk spelen ook sentimenten een belangrijke rol. "Ja, je mag zeggen dat de cirkel rond is. Dit is de club waar ik jaren terug het shirt van heb gedragen. Dat deed ik met trots en toen deze kans me werd geboden ging mijn hart sneller kloppen."



Twee-eenheid

Wat de exacte rolverdeling tussen Beekman en Haverkort zal worden is nog niet exact bekend. "Ben zal het gezicht naar buiten toe worden", aldus Beekman. Wel is het zeker dat het een twee-eenheid zal worden. De één mag niets zonder de goedkeuring van de ander. "Bovendien leggen ze gezamenlijk verantwoording af aan het bestuur, waar ik de voorzitter van ben", vult bestuursvoorzitter Ronald Lubbers aan. "Als het er dan echt op aankomt dan hak ik de knoop door."

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden