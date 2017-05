Jonge Drentse racetalenten starten zondag in Emmen

De drie jonge talenten trainen voor zondag (foto: RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - Het motorgeraas schalt zondag over circuit Pottendijk. Dan is namelijk de derde ronde van de Dutch Masters of Motocross. De komende dagen wordt de baan klaar gemaakt voor de races.

Drie jonge toppers uit Drenthe doen mee aan de races: de 13-jarige Sem de Lange uit Weiteveen, de 12-jarige Jelle Bos uit Klazienaveen en de 15-jarige Troy van de Venne eveneens uit Klazienaveen.



Thuisbaan

Het trio heeft zin in om te racen op hun thuisbaan. "Dat is wel leuk want dan komt er extra publiek kijken, zoals familie en vrienden, maar ook mijn sponsoren", vertelt Sem. De andere twee zijn het daarmee eens. Extra zenuwachtig worden ze daarvan niet. "Als je maar rijdt, dan is dat zo over."



Sem de Lange

De mannen willen er in hun categorie een spannende wedstrijd van maken. De ogen zijn vooral gericht op de 13-jarige Sem. Het is z'n eerste jaar in een nieuwe categorie en hij heeft al een derde plek en een vijfde plek veroverd. Jelle en Troy eindigden in de middenmoot en hopen beide in de top twintig te rijden.



Eerste keer

Het is de eerste keer de de Dutch Masters of Motocross worden verreden. Het is een vervanging van het Open Nederlands Kampioenschap en gaat over vier races. Zondag in Emmen is de derde race. Bij de Grandprix Race is het nog spannend wie de titel verovert. De complete wereldtop komt naar Emmen. Naast de Nederlanders Jeffrey Herlings en Glen Coldenhof, hebben veel top tien rijders uit diverse landen zich ingeschreven,



Investeringen

De organisatie van het circuit is de afgelopen maanden hard aan het werk geweest en heeft flink geïnvesteerd. Zo zijn er twee nieuwe publiekswallen gemaakt. "Daarvoor zijn zeshonderd vrachtwagens met zand gebracht. Dat is afkomstig uit het nieuwe dierenpark waar ze aan het bouwen waren", vertelt Gerard Cramers, voorzitter van MSV Motodrôme. "Het publiek heeft daardoor een goed overzicht over het circuit en staat letterlijk midden in de baan. Dat is uniek voor Nederland."



De organisatie hoopt zo'n vijf- tot zevenduizend toeschouwers te trekken.

Door: Ineke Kemper Correctie melden