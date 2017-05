Hoogeveen maakt zich geen zorgen over ijsbaanplannen Assen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen heeft er nog steeds alle vertrouwen in dat de provincie Drenthe meewerkt aan de komst van een kunstijsbaan in Hoogeveen. Dat zegt wethouder Jan Steenbergen als reactie op de vernieuwde plannen in Assen.

"Wij kijken niet naar de plannen in Assen, maar gaan van onze eigen kracht uit", aldus Steenbergen. "Ons plan is honderd procent goed voor elkaar en ligt nu bij Gedeputeerde Staten. We verwachten een positief advies."VolkerWessels, dat de ijsbaan in Assen wil bouwen, wil proberen om extra geld voor de plannen te krijgen van investeerders. Volgens wethouder Steenbergen is dat vrij laat. "Ik zet mijn vraagtekens bij de financiering van het ijsbaanplan in Assen. Zij zijn al zo lang bezig om de financiering rond te krijgen."Daarnaast denkt de Hoogeveense wethouder dat in het plan van de concurrent te weinig overheidsgeld zit. "Geen enkele kunstijsbaan in Nederland kan bestaan zonder grote overheidsinvesteringen. Assen wil 2,5 miljoen investeren en garant staan voor 2,5 miljoen als de provincie niet mee betaalt. Dat is niet reëel. Zonder veel overheidsgeld gaat het leiden tot grote verliezen."De gemeente Hoogeveen heeft zelf 9,7 miljoen klaar liggen voor een ijsbaan. Maar Steenbergen verwacht niet dat de gemeente al dit geld hoeft te gebruiken. "Wij stellen geld beschikbaar voor onder meer infrastructuur en grond. Daarnaast hebben wij enkele garantstellingen afgegeven, omdat wij er vrij zeker van zijn dat wij dit niet hoeven te gebruiken. Ons plan is goed onderbouwd."De komende periode gaat Steenbergen lobbyen voor zijn ijsbaan. "Wij plannen gesprekken met alle fracties in de Staten om onze plannen nogmaals uit te leggen. Tijdens een commissievergadering een maand geleden hadden wij niet het gevoel dat Provinciale Staten onze plannen goed kenden. Wij gaan ze nogmaals uitleggen."