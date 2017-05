Ben Haverkort: Kan niet wachten tot het 1 juli is

VOETBAL - Ben Haverkort staat te popelen om te beginnen aan zijn nieuwe uitdaging: het mede-directeurschap bij FC Emmen. "Eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot het 1 juli is", aldus de geboren Amsterdammer die al sinds 1989 in Drenthe woont.

Haverkort was al eerder gepolst om de Drentse club te leiden, maar hield toen de boot af . "Ik was net gestopt als scheidsrechter en vond het op dat moment te onrustig en te onzeker bij FC Emmen. Daarom koos ik toen voor FC Groningen.""Iedereen wil stappen maken. In de afgelopen zes jaren heb ik veel geleerd bij FC Groningen. Ik heb er goed in de keuken kunnen kijken, maar heb me vooral bezig gehouden met de commerciële kant. Nu krijg ik de kans om een club, mede, te leiden. Dat is toch meer verantwoordelijkheid. En dat dat kan bij FC Emmen, mijn oude club, is heel mooi."De geboren Amsterdammer, die al weer jaren in Exloo woont, zal bij FC Emmen voor het nodige bravoure zorgen. De Amsterdamse bluf is hij, net als de tongval, niet verloren. "Maar ik ga niet roepen dat we kampioen worden of zo. Wel dat het glas hier halfvol is in plaats van half leeg. Dat is toch typisch iets voor het noorden. Bij FC Groningen hoor ik wel eens dat een scheidsrechter niet slecht was. Dan zeg ik: nee, die scheidsrechter was uitstekend. En dan hoor ik de man zeggen... dat zeg ik toch, hij was niet slecht."Haverkort heeft veel respect voor het werk dat de huidige leiding van FC Emmen heeft gemaakt de afgelopen jaren. "Er is bergen werk verzet. Inmiddels staat alles en is er stabiliteit. Maar het wordt niet minder. Eigenlijk is er ook alleen maar meer werk bij gekomen. Dat redt Wim niet meer alleen en daarom gaan we het vanaf 1 juli samen doen."