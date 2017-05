Hoogeveen gaat fietspadennetwerk opknappen en uitbreiden

Hoogeveen wil fietsen in de winkelstraat elke dag toestaan (Foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - "Wij willen fietspaden-gemeente nummer één van Drenthe worden." Dat zegt wethouder Jan Steenbergen bij de presentatie van de nieuwe mobiliteitsvisie. De belangen van fietsers worden gelijkwaardig aan die van automobilisten.

Om nummer één te worden wil Hoogeveen een aparte Fietsnota ontwikkelen waarin de plannen worden uitgewerkt. Steenbergen: "Wij gaan de fiets op alle mogelijke manieren faciliteren. We willen bijvoorbeeld fietspaden asfalteren om het comfort voor de fietser te vergroten. En we willen ook meer fietspaden aanleggen."



Fietsers belangrijk

De extra waardering van fietsers vindt Hoogeveen noodzakelijk om de bereikbaarheid op peil te houden. Bovendien zijn fietsers belangrijk voor de realisering van duurzaamheidsdoelstellingen.



Hoeveel kilometer extra fietspad er komt moet nog worden uitgewerkt en worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar dit jaar al worden vier fietspaden opgeknapt. Dat gaat om het fietspad van Alteveer naar Hoogeveen en de fietspaden langs de Van Limburg-Stirumstraat, de Brinkstraat en de Toldijk in Hoogeveen.



Fietsen in winkelcentrum

Ook in de Hoofdstraat krijgt de fiets meer ruimte als het aan de wethouder ligt. In die winkelstraat is fietsen nu alleen toegestaan op maandag, dinsdag en woensdag. Steenbergen: "We horen van het centrummanagement dat fietsen in de winkelstraat op alle dagen dat het kan mogelijk moet worden."

Door: Hielke Meijer Correctie melden