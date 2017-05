Bed and breakfast in Assen beste van Nederland

Logement No5 in Assen is het beste B&B van Nederland (foto: Yvonne Rengelink/Logement No5)

ASSEN - Bed and Breakfast Logement No5 aan het Van der Feltzpark in Assen is gekozen tot Beste Bed and Breakfast van Nederland in 2017.





Wauw-gevoel

Logement No5 is in handen van Yvonne Rengelink. Zij had haar hele leven al de droom om een eigen bedrijf te beginnen. "Een aantal jaren geleden ben ik dat gewoon begonnen. Ik vind het hartstikke leuk om mensen een soort 'wauw-gevoel' te geven en om mensen te laten genieten en te laten verwennen. Daar past een concept als een bed and breakfast heel goed in", zei Rengelink onlangs in het RTV Drenthe-programma Ondernemend.



Luxe en rust

“Bij Logement No5, een monumentaal herenhuis in het hart van Assen, word je als gast ondergedompeld in luxe en rust", zegt Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. Volgens de stichting biedt het Asser B&B het hoogste kwaliteitsniveau. Gasten beoordelen hem gemiddeld met een 9.8. Arens: "Dan is het predicaat Beste Bed & Breakfast van Nederland welverdiend!”



Bekijk hier de reportage over Logement No5 uit Ondernemend van vrijdag 21 april 2017:

