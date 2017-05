Emmer wethouder Bos biedt excuses aan voor foute stemprocedure doempie van 't jaor

EMMEN - Wethouder Jan Bos heeft excuses aangeboden voor de stemprocedure van het doempie van 't jaor. Bij het stemmen van het publiek ging iets fout.

Het doempie werd dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een initiatief dat zich inzet voor armoedebestrijding."Het is jammer dat het gelopen is zoals het gelopen is", zegt Bos. De afspraken waren van tevoren duidelijk. Een jury beraadde zich eerst over de genomineerde initiatieven, daarna mocht het publiek stemmen. Daar ging het mis."Het blijkt dat mensen tactisch hebben gestemd. Op het initiatief van hun voorkeur stemden ze heel hoog en één die ze niet wilden gaven ze bewust een lagere score", legt Bos uit. Volgens de wethouder komt de stemprocedure tijdens de evaluatie zeer zeker aan de orde. "Het spijt mij enorm dat het zo gegaan is en dat er een smet op zit."Wethouder Bos reageerde daarmee op vragen van CDA-raadslid Theo Gerth. Bij hem kwamen signalen binnen over een onduidelijke stemprocedure. "Maak het stemmen van de burger voor de volgende keer niet zo moeilijk, laat ze gewoon een keuze voor nummer 1, 2 en 3 maken ofzo", gaf Gerth nog als raad mee aan wethouder Bos.Laatstgenoemde benadrukte wel dat er voor de publiekswinnaar, Stichting Artiestengala Emmer-Compascuum, nog wel een eervolle vermelding was. Het doempie van het jaor ging dit jaar naar de Syrische vrouwengroep in Emmen.