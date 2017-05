Waarom wil Assen zo graag een ijsbaan?

ASSEN - De gemeente Assen gaat door met de bouw van een ijscomplex bij het TT Circuit, ook als de provincie besluit geen subsidie te geven.

Projectontwikkelaar VolkerWessels en de gemeente leggen allebei tweeënhalf miljoen euro bij als het provinciale geld er niet komt. Bovenop de tweeënhalf miljoen die de gemeente Assen sowieso al had toegezegd. Waarom wil de gemeente Assen zo graag een ijsbaan?De gemeente Assen wil het gebied rond het TT Circuit aantrekkelijker maken voor toeristen. Het ijscomplex, Terra Experience, TT Plaza en Factory Outlet moeten daarvoor zorgen. Het ijscomplex lijkt de eerste stap naar een plek die aantrekkelijk is voor dagjesmensen. Assen verwacht dat mensen langer in de stad blijven als de ijsbaan er eenmaal staat.De initiatiefnemer van het Factory Outlet Center wacht met een nieuw plan op de ontwikkelingen van de ijsbaan. Het plan voor een groot winkelcentrum werd eind vorig jaar ingetrokken, omdat er in Provinciale Staten onvoldoende steun was. Wethouder Albert Smit verwacht dat meer ondernemers met plannen voor het gebied zich melden als de ijsbaan er komt: "Als er een schaap over de dam is volgen er meer."Assen rekent op een flink aantal extra banen door de komst van een ijsbaan. "Qua directe werkgelegenheid leveren de plannen zo’n vijftig tot zestig banen op", aldus het college van burgemeester en wethouders. De werkgelegenheid kan snel oplopen als de toeristische zone zich goed ontwikkelt, verwacht het stadsbestuur.Het onderwijs in Assen profiteert volgens de gemeente ook van het ijsbaancomplex: "Er is een intentie-overeenkomst met het Alfa-college." De MBO-instelling ziet volgens het college van Assen mogelijkheden voor een combinatie van theorie- en praktijkonderwijs bij het nog te bouwen complex.