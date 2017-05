'10.000 minder kaarten Atlas Theater Emmen is geen ambitie'

EMMEN - Heeft het Atlas Theater in Emmen wel voldoende ambitie? Die vraag schemerde door in een opmerking die CDA-raadslid Paulien Mellema maakte tijdens de commissievergadering vanavond in Emmen.

In het eerste seizoen verkocht het Atlas Theater 60.000 kaarten, dit is inclusief de gratis theaterkaarten die alle basisschoolkinderen in Emmen kregen . "Maar dit seizoen mikt het theater op 50.000 kaarten lees ik, dit lijkt ons niet echt ambitie", noemt Mellema. "Het theater met de modernste theatersnufjes moet Emmen op de kaart zetten, is zoveel minder kaarten dan wel de juiste weg?"Onlangs gaf theatermanager Machteld van der Werf in een interview in het Dagblad van het Noorden aan dat het theater flexibeler gaat programmeren. Een bewuste keuze, zo zegt ze, zodat het theater later nog populaire voorstellingen kan bijboeken. In het interview noemt Van der Werf ook de doelstelling van 50.000 kaarten voor dit jaar.Burgemeester Eric van Oosterhout, die het onderwerp Atlas Theater van de onlangs overleden wethouder Bouke Durk Wilms tijdelijk overneemt, belooft om schriftelijk te reageren op de vraag van CDA-raadslid Mellema.