Glasvezel in Westerveld hangt aan zijden draadje

Het college van burgemeester en wethouders willen niet investeren in glasvezel (foto: Pixabay.com)

DIEVER - De aanleg van glasvezel in de gemeente Westerveld hangt aan een zijden draadje. Het college van burgemeester en wethouders willen niet investeren in glasvezel en daarmee is een gat geslagen in het businessplan van Westerveld op Glas.

Volgens Eric Olaf Brinkers, voorzitter van Westerveld op Glas, wil het college alleen investeren in de zogenoemde witte gebieden in Westerveld.



Wit en grijs

"Dat zijn snelheden minder dan dertig megabit per seconde (mb). In het grijze gebied gaat het om snelheden hoger dan 30 mb. De provincie heeft aangegeven volledig het witte gedeelte te gaan financieren en niet grijs. Het netwerk in grijs hebben we juist nodig voor de grijze aansluitingen, maar ook om de witte gebieden aan elkaar te koppelen. Kort gezegd: een netwerk in wit is niet mogelijk zonder een netwerk in grijs."



Westerveld op Glas wil graag financiering voor het grijze gebied. "Als de gemeente niet wil investeren in grijs, hebben wij een behoorlijk gat in de begroting. Dat gaat om vier tot vijf miljoen euro."



Raad

De kosten voor aanleg van glasvezel in heel Westerveld bedraagt 22 miljoen euro. Vanavond staat het onderwerp op de agenda van de raad. Brinkers gaat inspreken in de hoop dat het college terugkomt op het besluit.