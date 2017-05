Hoogeveners protesteren tegen verkoop Grote Kerk aan horeca-ondernemer

De Grote Kerk in Hoogeveen (foto: Google Streeview)

HOOGEVEEN - Horeca-ondernemer Albert-Jan Vos heeft zijn oog laten vallen op de Grote Kerk in Hoogeveen. Maar de Hervormde Centrumgemeente in die plaats ziet een verkoop aan hem niet zitten.

De Stichting tot behoud van de Grote Kerk overhandigde vanmiddag een petitie namens 720 gemeenteleden aan de kerkenraad om de verkoop te voorkomen.



Besluit uit 2014

"Wij vragen de kerkraad om aan een besluit uit 2014 te gaan werken. Toen besloot de kerkraad om tussen 2015 en 2018 te onderzoeken of het mogelijk is de kerk door een externe stichting te laten beheren", vertelt Egbert Hekman namens de Stichting tot behoud van de Grote Kerk. "Maar dat is nog altijd niet gebeurd."



'Geen particuliere eigenaar'

Hekman ziet het niet zitten dat een particulier eigenaar wordt van de kerk, ondanks dat er kerkdiensten mogen blijven worden gehouden. "Het is moeilijk om met een particuliere eigenaar, die geld uit de kerk wil slaan, kerkelijk gebruik op een goede manier veilig te stellen", denkt Hekman.



Stichting Oude Drentse Kerken

De gemeenteleden zien graag dat de kerk mogelijk eigendom wordt van bijvoorbeeld de Stichting Oude Drentse Kerken. Hekman: "Zij zijn in principe geïnteresseerd om de kerk over te nemen. Voor ons is dat een goede partij. Als zij het overnemen dan garandeert de stichting dat de kerk de komende vijftig jaar in de benen wordt gehouden. Daarmee zouden de diensten kunnen worden gehandhaafd."



Een andere optie voor de Stichting tot behoud van de Grote Kerk is dat een plaatselijke stichting mogelijk de kerk overneemt.