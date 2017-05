Harm Post: Airport Eelde toon koopmanschap

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft alle kans om rondom de luchthaven de komende jaren tonnen te verdienen. Maar dan is het wel tijd voor goed koopmanschap.

Dat zei Harm Post vanavond tegen vertegenwoordigers van de politiek uit Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. De twee provincies en drie gemeenten zijn aandeelhouder van de noodlijdende luchthaven.De aandeelhouders hebben besloten om de komende tien jaar 46 miljoen euro te investeren . Daarvoor worden de activiteiten gesplitst in een exploitatiemaatschappij en een beheersmaatschappij. De Drentse luchthaven moet hiermee 'financiële' lucht krijgen en toekomstperspectief.Post, tot 1 oktober directeur van Groningen Seaports, deed onderzoek naar de mogelijkheden om de luchthaven commercieel beter te exploiteren. Volgens Post zijn er legio kansen, maar dan moet je ze wel zien en moet je ondernemers ook een kans geven.Een voorbeeld is de aankomst- en vertrekhal. "Geef deze hal aan ondernemer Renske Bos. Zij zorgt dat het een succes wordt en ze wil er voor betalen. Wel 375.000 euro. Laat eigenaren van hotels betalen voor buitenlandse gasten die ze krijgen via de luchthaven. Dat willen ze."Volgens Post levert dat al snel enkele tonnen op. Hij ziet Groningen Airport Eelde meer als een allround luchthaven waarbij de risico's worden gespreid. Drones krijgen een belangrijke rol, maar ook vracht."In het verleden zijn gerenommeerde bedrijven als Virol uit Scheemda weggestuurd bij de luchthaven. Zij wilden vliegtuigen slopen, maar dat kon niet vanwege het bestemmingsplan. Gelukkig zitten we weer met ze aan tafel."Post hield de aandeelhouders voor dat ze de kansen moeten zien. "Internetondernemer Ben Woldring wil een vergelijkingssite maken voor de luchthaven, maar dan wil hij ook een zogenoemde priority lane. Voor honderd euro per jaar krijg je voorrang bij het inchecken. Dan gaan we Schiphol verslaan op reistijd. Dat levert tonnen op."Binnenkort praten de raden en Staten over het voorstel om de luchthaven op te splitsen. Ondertussen heeft de directie van Groningen Airport Eelde al de opdracht gekregen om aan de slag te gaan. Vorig jaar werd met verlies gedraaid. En ook dit jaar wordt een verlies verwacht. Dat heeft onder andere met lagere inkomsten te maken vanwege concurrentie met andere luchthavens.