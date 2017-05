Lid van raadscommissie Westerveld onwel

Commissielid wordt onwel tijdens vergadering (foto: archief RTV Drenthe)

DIEVER - De vergadering van de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen in de gemeente Westerveld is vanavond gestaakt. Tijdens de vergadering werd commissielid Jan Pruntel van de PvdA onwel.

In de vergadering werd gesproken over de aanleg van glasvezel in het buitengebied, toen Pruntel onwel werd. De vergadering is stilgelegd. Pruntel is met een ambulance afgevoerd.



Hoe het met Pruntel is, is niet bekend. De vergadering wordt op een later tijdstip voortgezet.