Middelbare scholieren beginnen met eindexamens

De examenperiode begint vandaag (foto: ANP/Martijn Beekman)

ASSEN/EMMEN - Ruim 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs beginnen vandaag aan hun centrale eindexamens. Ruim de helft van hen (112.601 scholieren) zit op het vmbo, bijna 60.000 op de havo en ruim 40.000 op het vwo.

De landelijke schriftelijke examens duren tot en met woensdag 24 mei.



Programma

Vandaag staat voor de havisten scheikunde en voor de vwo'ers Nederlands op het programma. Morgen staat vmbo'ers het examen transport en logistiek te wachten.



2016

Vorig jaar deden in ons land ruim 196.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde bijna 93 procent. In totaal 3382 leerlingen slaagden in 2016 cum laude, omdat zij een gemiddelde van een 8,0 of hoger hadden.