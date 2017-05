Medeoprichtster Ziengs Schoenen en Scapino overleden

ASSEN - Janke Ziengs-Lolkema, samen met haar man Berend oprichtster van Ziengs Schoenen en Scapino, is overleden.

'Met veel toewijding, consistentie en tomeloze energie heeft zij vanaf de oprichting in 1946 Ziengs Schoenen neergezet. Als boekhoudster, winkelier, inkoopster en marketeer', schrijven de medewerkers van Ziengs Schoenen en Scapino Retail in een advertentie in Dagblad van het Noorden.In 1974 richtte de familie ook het bedrijf Scapino op. 'Op haar becijferingen zijn Ziengs en Scapino gegroeid', aldus de medewerkers. Scapino kwam in 2006 in handen van de Macintosh Retail Groep, die tien jaar later failliet ging. Inmiddels is zoon Henk Ziengs weer eigenaar en telt het bedrijf ruim 160 vestigingen in ons land. Ziengs Schoenen, in handen van zoon Bert, telt er ruim zeventig.Janke Ziengs overleed afgelopen zaterdag Ze is 92 jaar geworden. Haar man was in 2003 al overleden.