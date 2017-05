'Raad Westerveld positief over aanleg glasvezel'

DIEVER - Eric Olaf Brinkers van Westerveld op Glas verwacht dat de gemeenteraad van Westerveld bereid is de aanleg van glasvezel financieel te ondersteunen.

Brinkers trekt die conclusie na de commissievergadering van de gemeenteraad gisteravond waarin de aanleg van glasvezel werd besproken. "We hebben ingesproken en kregen gehoor. We kregen het beeld dat de raad overtuigd is van het nut van glasvezel en bereid is om te gaan financieren", aldus Brinkers.Het college van burgemeester en wethouders had eerder aangegeven niet te willen investeren in glasvezel. Westerveld op Glas had de gemeente om een lening van 5 miljoen gevraagd. De kosten voor de aanleg van glasvezel in heel Westerveld bedragen 22 miljoen euro.De discussie in de commissie over de aanleg van glasvezel kon niet worden afgemaakt omdat PvdA-raadslid Jan Pruntel plotseling onwel werd . De vergadering werd gestaakt en wordt op een later tijdstip voortgezet. Hoe het nu met Pruntel is, is niet bekend.