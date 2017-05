Atlas Theater: Wij hebben juist wél ambitie

EMMEN - Het Atlas Theater in Emmen heeft juist wél ambitie. Met dit statement reageert het theater op de kritiek die gisteravond werd geleverd tijdens de raadscommissievergadering in Emmen.

CDA-raadslid Paulien Mellema vroeg zich daar hardop af of het theater wel genoeg ambitie heeft, aangezien het theater tot doel heeft 50.000 kaartjes te verkopen. Dat is 10.000 minder dan afgelopen seizoen."Wij hebben absoluut geen gebrek aan ambitie", aldus Atlas-woordvoerder Hanneke Wijshake. Ze laat weten dat het theater in het eerste seizoen zo'n 60.000 kaarten verkocht heeft, terwijl de verwachting bij de opening was dat er 40.000 kaarten verkocht zouden worden. "Daar zitten dan ook de kaarten bij van de actie voor alle basisschoolkinderen in Emmen", aldus Wijshake. Dat waren in totaal zo'n 15.000 kaarten.Ze doelt daarmee op de ietwat verkeerd gelopen actie van de gemeente Emmen waarbij kinderen in de gemeente gratis een kaartje konden bestellen om kennis te maken met het theater. Hiervoor was zoveel animo dat lang niet iedereen een kaartje kon krijgen. Uiteindelijk beloofde toenmalig commissaris van de koning Jacques Tichelaar dat alle basisscholieren alsnog naar het theater konden, op kosten van de provincie.Mellema is tevreden met de reactie van het theater, maar ze wil nog wel van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het zit met de ambitie voor de toekomst. Ze trekt de vergelijking met de theaters in Assen (verkoopt jaarlijks 60.000 kaarten) en Hoogeveen (90.000 kaarten): "Emmen heeft uitgesproken het grootste poppodium van Noord-Nederland te willen worden, dus ik hoor nog graag hoe dat zit."Burgemeester Van Oosterhout reageert binnenkort schriftelijk op de vragen van Mellema.