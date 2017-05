Stelling: Ouders hebben meer eindexamenstress dan hun kinderen

ASSEN - Weet u het nog, de grote zaal met lange rijen tafels, uren blokken en uiteindelijk met zweethandjes de formulieren invullen? De examenperiode is weer begonnen.

Voor ruim 213.000 middelbare scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Voor veel tieners een spannende periode; slaag ik of wordt het spannend of ik straks aan een vervolgopleiding kan beginnen?'Voor hun ouders is het vaak niet minder spannend. "Ouders doen eigenlijk ook examen, zonder te weten waarin, wat en hoe", zei studiecoach Willem Maltha onlangs in NRC . Zijn bedrijf begeleidt scholieren met de voorbereiding van hun examens.Maltha: "Een ouder is zich er totaal niet van bewust wat er op school gebeurt. Ze willen er alles uithalen bij hun kind, maar weten helemaal niet hoe. Ze gaan zich zorgen maken en overcompenseren met stresserende praat zoals: 'Ben je er wel klaar voor?' en 'Heb je dat vak al geleerd?'"Wie heeft er nu eigenlijk de meeste stress?