Brandweer Eelde herdenkt omgekomen collega's brand De Punt

De herdenking bij De Punt (foto: Van Oost Media) Het monument bij de scheepswerf (foto: Van Oost Media)

DE PUNT - De brandweer van Eelde heeft gisteren drie collega's herdacht die in 2008 omkwamen bij de grote brand in een loods van scheepswerf Beuving in De Punt.





De mannen kwamen negen jaar geleden om het leven toen ze werden verrast door een vuurzee bij het verkennen van de brand in de loods.



De brand ontstond in de meterkast. De eigenaar van de werf werd door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot Er werden bloemen gelegd bij de herdenkingssteen voor Egbert Ubels, Raymond Patrick Soyer en Anne Kregel. Zij waren vrijwilligers van het brandweerkorps Eelde.De mannen kwamen negen jaar geleden om het leven toen ze werden verrast door een vuurzee bij het verkennen van de brand in de loods.De brand ontstond in de meterkast. De eigenaar van de werf werd door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een jaar cel omdat hij geknoeid had met de stoppen.