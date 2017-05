Lichte aardbeving in Emmen

EMMEN - In de buurt van Emmen is gisteravond een aardbeving geweest.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1.6 op de schaal van Richter. De beving vond plaats op 3 kilometer diepte.Verschillende mensen voelden rond kwart over acht een trilling en hoorden een knal.In Emmen vonden al vaker lichte aardbevingen plaats; in 2015 trilde de grond vier keer