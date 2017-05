Handrem vergeten: auto belandt in het water

De auto rolde een brede sloot in (foto: Van Oost Media) Een bergingsbedrijf takelde de auto uit het water (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Een auto is vanochtend in het water belandt aan de Watermunt in de Meppeler wijk Bergierslanden, omdat de eigenaar vergeten was hem op de handrem te zetten.

De auto rolde plotseling vanaf een parkeerplaats bij een woning een brede sloot in. Een bergingsbedrijf heeft hem uit het water getakeld.