Hondsrugtunnel komende maanden in het donker

EMMEN - Wie de komende drie maanden door de Hondsrugtunnel in Emmen rijdt moet het doen met wat minder licht. De gemeente verwijdert namelijk deze week het grote lichtkunstwerk voor een grootschalige reparatie.

Het kunstwerk, dat al een aantal internationale prijzen in de wacht sleepte, heeft vanaf de opening van de tunnel al last van kinderziektes. "De afgelopen maanden hebben we kleine stukjes van het kunstwerk eruit laten halen, deze zijn getest op deze kinderziektes", laat gemeentewoordvoerder Marianne Tiemens weten.De oorzaak van het regelmatig uitvallen van gedeeltes van het lichtkunstwerk heeft te maken met stof dat in de kieren van de lichtbuizen kwam te zitten. "We laten de buizen nu helemaal schoonmaken en vervolgens maken we ze beter dicht", aldus Tiemens. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw stof in komt. Rond juli verwacht de gemeente dat het lichtkunstwerk weer in de tunnel hangt, om het vervolgens altijd te blijven doen.De tunnel blijft de komende maanden gewoon open voor verkeer.