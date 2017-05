Geen tank in de grond bij Paterswoldsemeer

PATERSWOLDE - Er zit geen tank uit de Tweede wereldoorlog onder de grond in de Reigerlaan in Paterswolde.

Onderzoekers van Geomaat, Terra Carta en Armatex hebben dat vastgesteld, meldt RTV Noord.Met een bodemradar en een geavanceerde ijzerdetector zijn twee onderzoeken uitgevoerd op de plek waar in 1945 een Canadese Shermantank in het veen zou zijn gezakt. Maar er is geen tank aangetroffen.De onderzoekers hebben wel de exacte plek gevonden waar de tank in het veen heeft gezeten. De ondergrond is daar nog steeds beschadigd. Maar van de tank zelf is ook op grote diepte niets te vinden.